Marotta: “Brozovic in Arabia? Alla fine decide sempre il calciatore”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, presente a Rimini per la cerimonia di apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ha parlato delle trattative che riguardano i nerazzurri.

Queste le sue parole: “Il calcio italiano è un prodotto di alta qualità e lo abbiamo visto con i risultati in questa stagione delle nostre formazioni in Europa. Se abbiamo portato tre squadre in finale vuol dire che abbiamo competenze forti. Il fenomeno del calcio arabo è esploso all’improvviso. Quello che succede oggi sul mercato rischia di alterare la competitività del sistema calcio. Bisogna stare attenti a questa facilità di spesa che hanno i club della Saudi Pro League”.

Su Marcelo Brozovic ha detto: “È chiaro che è arrivata questa offerta… Posso dire che chi decide non è la società ma è sempre il calciatore”.

Su Frattesi: “Giovanni è bravo e abile. Sa destreggiarsi sul mercato. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte e il prezzo continua a salire…”.

Foto: sito Inter