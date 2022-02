Marotta: “Non abbiamo bruciato Bonomi. Non doveva essere votato”

Si aggiungono ulteriori dettagli alla mancata elezione del nuovo presidente della Lega di Serie A. Uscendo dagli uffici di via Rossellini è stato l’a.d. dell’Inter Beppe Marotta a pronunciarsi: “Bonomi? Non l’abbiamo bruciato, in realtà non doveva essere nemmeno votato. Ci sarà un comunicato da parte di Percassi“. Non rimane che attendere i prossimi sviluppi e il comunicato stesso per capire cosa ne sarà del vertice della Lega.

Foto: sito ufficiale Inter