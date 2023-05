Marotta: “Avevo già partecipato a semifinali di Champions, ma farlo in un derby è unico. Alti e bassi? Con il Mondiale in mezzo può capitare”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Prime Video prima della semifinale contro il Milan.

Queste le sue parole: “La storia dell’Inter dice che questi appuntamenti non sono del tutto straordinari, fanno parte dell’ordinarietà. L’Inter, come il Milan e come la Juve deve recitare un ruolo da protagonista in queste competizioni”.

Come vede la squadra per raggiungere la finale?

“Siamo orgogliosi di essere arrivati qua con merito. Siamo ad un passo dalla finale, ora ce la giocheremo al meglio. Siamo davanti ad un avversario temibile, ma con senso di appartenenza e motivazione possiamo farcela”.

Inzaghi ha dimostrato di saper gestire i momenti difficili? “Una stagione è lunga e fatta di alti e bassi, ma quest’anno non dimentichiamoci che ci sono stati dei Mondiali in mezzo alla stagione… Dobbiamo prendere atto di ciò che è successo, è una stagione che sta andando bene, è mancato il campionato ma dobbiamo essere soddisfatti del ruolino di marcia nelle altre competizioni”.

I tanti introiti dalla UEFA per il percorso Champions, porteranno ad un mercato estivo più frizzante? “E’ un bilancio che avevamo previsto essere in perdita. Il nostro obiettivo è la ricerca della sostenibilità, l’aver ottenuto questo extra budget positivo significa alleviare quella che era una perdita di gestione. Poi esistono i valori emozionali e sportivi che ci lusingano. Questo tesoretto ci fa stare meglio, ma la programmazione non deve dipendere solo da questo cammino positivo e straordinario in Champions League”.

Quali emozioni ha vissuto in questi giorni? “Io le emozioni le tengo dentro, ma ciò che sto vivendo è qualcosa di unico. Avevo già fatto semifinali di Champions, ma farlo con un derby e con uno spot importante per il calcio italiano ti riempie di gioia e di adrenalina. Me lo gusto da dirigente italiano e soprattutto da responsabile di questa Inter”.

Foto: twitter Inter