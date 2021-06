Marotta: “Aspetteremo Eriksen, vogliamo tenercelo stretto. Ci ha scritto in chat poco fa”

L’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto alla trasmissione Notti Europee sulla Rai, parlando del caso Eriksen.

Queste le sue parole: “Abbiamo tutti provato uno spavento enorme. Abbiamo visto immagini dure, la cui dinamica faceva presagire a qualcosa di drammatico, che in passato abbiamo anche visto in Italia. Per fortuna, grazie all’intervento dei medici, di compagni, il dramma si è trasformato in lieto fine. Ora è sotto osservazione. Il ragazzo non ha avuto il Covid, nè è stato vaccinato, perchè anche il vaccino, come sapete, ultimamente può creare problemi. Quindi giusto precisare. Ringraziamo tutti per il grande attestato di affetto che abbiamo avuto noi dell’Inter in queste ore”.

La dedica di Lukaku: “E’ stata una cosa scontata, il gruppo è affiatato. Eriksen ha scritto 20 minuti fa un messaggio di ringraziamento in una chat nostra interista. Ci siamo confrontati in società, con la federazione danese, che ci ha rassicurato. Per fortuna il peggio è passato”.

Sul futuro: “Il ragazzo ha avuto difficoltà di inserimento, ma poi è stato protagonista dello scudetto. Lo aspetteremo, lo vogliamo tenere ben stretto, sperando che possa risolvere i suoi problemi di salute”.

Foto: Screen Youtube Inter