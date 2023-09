Marotta: “Arnautovic out? Non prenderemo nessuno. La squadra può sopperire a questa defezione”

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida casalinga contro il Sassuolo: “Siamo in una fase interlocutoria, il fatto di essere primi in classifica premia le nostre prestazioni e serve continuità. Stasera sarà una partita difficile e dovremo onorarla al meglio”.

Poi ha proseguito parlando dell’infortunio di Arnautovic: “Non prenderemo nessuno, speriamo che l’infortunio sia breve. Inzaghi è bravo a trovare alternative in caso di mergenza, perché comunque 3 attaccanti ci sono. La squadra può sopperire a questa defezione”.

Infine: “Pinamonti al Sassuolo e Frattesi all’Inter: chi ci ha guadagnato? “Spero entrambe. Sono società dimensionate in modo diverso, ma Pinamonti da una parte e Frattesi dall’altra possono caratterizzare l’andamento positivo delle due squadre”.

