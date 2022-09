Marotta: “Abbiamo l’obbligo di supportare Inzaghi. Cessione dell’Inter? Il futuro è garantito”

L’ad nerazzurro Giuseppe Marotta, nel corso del pre-partita di Inter-Torino, ai dichiarato ai microfoni di Dazn: “Ci aspettiamo una reazione forte rispetto alle ultime prestazioni. C’è serenità, i problemi sono stati affrontati e le motivazioni per questa sera dovranno essere forti per regalare soddisfazioni alla società e ai tifosi. Le voci in merito ad una possibile cessione della società? Sono notizie che circolano da due anni. La famiglia Zhang ama la società e questi tifosi, tutto verrà garantito nel migliore dei modi anche nei prossimi anni. Smentita? Sono cose che sono sopra la mia testa, ma il futuro è garantito: la famiglia Zhang non verrebbe mai meno all’impegno. Tornando alla situazione della squadra dico che ormai i confronti sono quotidiani, per eliminare gli errori fatti e cercare motivazioni anche a livello psicologico. Si è lavorato molto anche a livello tecnico-tattico. Noi come società abbiamo l’obbligo di supportare lo staff tecnico: giusto rispettare il lavoro di Inzaghi“.

Foto: Twitter Inter