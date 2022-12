Marocco, parte la festa a Rabat! Migliaia di tifosi per strada ad accogliere la Nazionale

Non solo Buenos Aires, anche a Rabat si festeggia un’impresa, quella della Nazionale marocchina del ct Regragui. La Nazionale marocchina, quarta in Qatar e prima africana ad aver raggiunto le semifinali, ha fatto ritorno in Marocco e il bus con Amrabat e compagni è stato accolto da una marea di persone che hanno voluto ringraziare per le emozioni vissute durante la Coppa del Mondo in Qatar.

Foto: Twitter FootMercato