Marocco e Francia in semifinale: scontri a Parigi. Almeno 74 arresti

Come riportano i media francesi, con fonti vicine alla questura di Parigi, almeno 74 persone sono state arrestate dopo gli incidenti sugli Champs-Élysées a margine dei festeggiamenti per le qualificazioni di Marocco e Francia per le semifinali dei Mondiali in Qatar. La polizia ha dovuto ricorrere all’uso di lacrimogeni e granate assordanti. Cresce la tensione a Parigi in vista dello scontro tra le due nazionali in programma mercoledì 14 dicembre. Una partita sentitissima e che varrà un posto per la finale in Qatar.

Foto: El Pais