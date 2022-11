Marocco e Croazia si dividono la posta in palio. Finisce 0-0 la prima gara di oggi di Qatar 2022

Termina senza gol (0-0) la gara tra Marocco e Croazia, valida per il gruppo F del campionato del Mondo. Nonostante sia finita senza reti, la gara è stata vivace, ricca di azioni e ritmo elevato. In particolare il Marocco ha messo in grande difficoltà i vice campioni del Mondo nel primo tempo, con Ziyech e l’ex Inter, Hakimi, devastanti sulle fasce.

La Croazia si è resa pericolosa con Modric, con un tiro da fuori e Perisic. Nella ripresa, maggiore equilibrio, non molte occasioni da gol, Croazia pericolosa sui calci piazzati, con Modric e Kovacic.

Squadre attente, ben messe in campo e sostanzialmente pareggio giusto, nella prima gara del girone che vedrà il Belgio in campo in serata contro il Canada. Un pari che tiene tutto aperto per le prossime gare.

Foto: twitter Marocco