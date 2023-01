Marocco, crisi diplomatica con l’Algeria: la Nazionale di Regragui non parteciperà al Campionato delle Nazioni africane

I problemi geopolitici e istituzionali tra Marocco ed Algeria avranno ripercussioni anche sul calcio. Venerdì infatti in suolo algerino comincerà l’edizione 2023 del Campionato delle Nazioni Africane, ma non ci sarà la Nazionale del ct Regraui. L’annuncio è arrivato tramite gli account di comunicazione: “La squadra di calcio marocchina non può recarsi a Costantina, Algeria, per giocare la settima edizione del Campionato delle Nazioni Africane che si disputerà tra il 13 gennaio e il 4 febbraio 2023 e difendere il suo titolo di campione in carica in quanto l’ultima autorizzazione per il volo Royal Air Maroc (RAM), mezzo ufficiale delle squadre di calcio marocchine, da Rabat a Costantina non è stato confermato”.

Foto: Instagram Marocco