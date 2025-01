Marmoush verso il Manchester City. La nota dell’Eintracht

Omar Marmoush si appresta a diventare un nuovo calciatore del Manchester City. E la conferma arriva direttamente dall’Eintracht Francoforte che, tra pochi minuti, scenderà in campo contro il Borussia Dortmund. Infatti, il club ha pubblicato sul proprio profilo X il motivo per cui il calciatore non prenderà parte alla partita. Di seguito la notA: “L’Eintracht Francoforte è attualmente in trattative con un altro club per quanto riguarda il trasferimento di Omar Marmoush. Pertanto il giocatore oggi non rientra nella rosa”.

Foto: X Eintracht