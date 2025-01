Marmoush si presenta: “Il Manchester City è tra le migliori al mondo”

Dopo tanta attesa, è finalmente arrivata l‘ufficialità del passaggio di Omar Marmoush al Manchester City. Un colpo importante per i Citizens che in questa stagione, con la maglia del Francoforte, ha già realizzato 20 reti e 14 assist in 26 gare disputate. Al club tedesco andrà una somma di circa 75 milioni di euro. A presentarsi al suo nuovo club e ai suoi nuovi tifosi è stato proprio il calciatore egiziano. Queste le sue parole: “Questo è un giorno che non dimenticherò mai. Firmare per il Manchester City, una delle migliori squadre del mondo, è una sensazione incredibile. Sono felicissimo, la mia famiglia è orgogliosa e siamo tutti molto felici di essere qui a Manchester”.

FOTO: X Manchester City