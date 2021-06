Marlon: “Scelto lo Shakhtar per la visione e la filosofia di gioco dell’allenatore”

Marlon è ufficialmente un giocatore dello Shakhtar e ai canali ufficiali della società ucraina ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Sono molto contento. È un grande onore per me firmare un contratto con lo Shakhtar, mi sento il prescelto. Grazie per la vostra calorosa accoglienza! Il club ha la mia stessa visione. Mi piace molto anche il Dna e la filosofia di gioco dell’allenatore che coincide pienamente con i miei principi. Mi sono trasferito qui per aiutare”.

Su De Zerbi: “Aver già lavorato con De Zerbi? Penso che questo sia un vantaggio per me e, probabilmente, per tutta la squadra. Tuttavia, capisco già le idee dell’allenatore e posso trasmetterle ad altri ragazzi. Penso che questo ci aiuterà a realizzare le idee dell’allenatore”.

Foto: Twitter Shakhtar