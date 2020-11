Marlon: “Lukaku è l’attaccante più difficile da marcare. La Juve resta la favorita”

Il difensore del Sassuolo, Marlon, si è raccontato in una lunga intervista alle colonne di Tutto Sport. Queste alcune delle dichiarazioni del neroverde: “Il mio idolo è sempre stato Thiago Silva, è lui l’ispirazione che mi ha dato la forza per cercare di giocare sempre al meglio. Ovviamente anche Ramos è un difensore top, ma Thiago ha un posto speciale nel mio cuore. Barcellona? La cosa più bella è stato il mio esordio e la vittoria della Coppa del Re, sono stati momenti eccezionali che mi hanno riempito d’orgoglio. Non potrò mai dimenticarli. Messi è un fenomeno, è geniale ed è stato fantastico per me conoscerlo in un anno e mezzo. L’attaccante più difficile da marcare è sicuramente Lukaku. L’ho affrontato contro l’Inter l’anno scorso ed è stata davvero dura cercare di fermarlo. Scudetto? La Juventus resta la favorita, ma attenzione a Inter e Atalanta.”

Foto: sito Sassuolo