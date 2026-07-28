Markmann e la Lazio: dubbi confermati. E trattativa naufragata

28/07/2026 | 18:29:44

Markmann e la Lazio: trattativa destinata al naufragio. I dubbi che vi abbiamo anticipato stamattina hanno fatto ormai la differenza, malgrado nella giornata di ieri la Lazio avesse raggiunto un accordo con il Nordsjaelland per il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale classe 2007. Operazione da 6 milioni più 2 di bonus. Ma dal tardo pomeriggio di ieri sono cessati i contatti dopo i confronti con il padre. Il ragazzo ha lasciato la decisione alla famiglia che, per una scelta di vita così importante, avrebbe voluto maggiori garanzia sulla titolarità. Garanzie che evidentemente nessuno avrebbe potuto dare. Così l’operazione salta, Markmann ha un altro paio di proposte che valuterà, ma intanto il Nordsjaelland gli ha offerto il rinnovo.

Foto: sito Nordsjaelland