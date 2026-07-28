Il retroscena: Lazio-Markmann, accordo con il Nordsjaelland. Serve il placet della famiglia
28/07/2026 | 10:45:11
La Lazio ha raggiunto un accordo con il Nordsjaelland per il difensore Noah Markmann, classe 2007. Un interesse emerso a sorpresa lo scorso 22 luglio con il totale gradimento del club biancoceleste. Per il cartellino la Lazio ha deciso di soddisfare le richieste dei danesi: 6 milioni più 2 di bonus. Ma per fare in modo che l’operazione vada in porto serve il placet definitivo della famiglia che la Lazio attendeva nella serata di ieri per organizzare le visite. Placet non ancora arrivato, passaggio fondamentale per dare l’impulso decisivo a una trattativa completata tra club.
Foto: Sito Nordsjaelland