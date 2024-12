Maripan: “Il Toro è qualcosa di speciale. Sono una famiglia”

Ai canali ufficiali del Torino ha parlato Maripan, difensore arrivato in Piemonte solamente quest’estate. Queste le sue parole: “Per me il Toro è qualcosa di speciale, mi ha dato la possibilità di giocare in Italia che era un sogno che avevo fin da bambino. Ho trovato un gruppo incredibile di giocatori e persone che mi hanno accolto molto bene: sono una famiglia, sono molto contento di essere qui. Per me il Toro è calcio, è passione, sono molto contento della mia decisione di essere venuto qua”

Foto: Instagram Torino