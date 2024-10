Maripan espulso al 19′, super Thuram (tripletta) stende un Toro mai domo: 3-2

L’Inter vince 3-2 contro il Torino grazie alla tripletta di Thuram. Il primo squillo della gara arriva al 13′ ed è a tinte granata con la conclusione dalla distanza di Samuele Ricci, ma Sommer è attento e respinge in tuffo. Al 19′ arriva l’episodio che può cambiare l’episodio: il Toro rimane in inferiorità numerica per un fallo duro di Maripan su Thuram. Inizialmente ammonito, l’arbitro ha cambiato idea dopo essere stato richiamato dal VAR. E al 25′ la rete che sblocca la gara: cross dalla trequarti sinistra di Bastoni: Pedersen perde la marcatura e Thuram stacca e insacca alle spalle di Milinkovic. Al 35′ arriva il raddoppio nerazzurro. E i protagonisti sono gli stessi: Bastoni e Acerbi combinano a sinistra, cross teso, sul primo palo Thuram stacca prima e meglio di tutti. Ma il doppio vantaggio interista dura davvero poco con Zapata che la mette dove Sommer non può arrivare a tu per tu con il portiere svizzero. Nella ripresa arriva la terza rete della serata di Thuram. Cross di Bastoni, a centro area stacca Lautaro, che colpisce di testa. Male Milinkovic-Savic: la respinta del portiere serbo finisce dalle parti di Tikus, che colpisce la palla anche in maniera abbastanza sporca. Tanto basta a gonfiare nuovamente la rete. ALl’83’ piove sul bagnato in casa Torino con Duvan Zapata costretto ad abbandonare il campo in barella. Il Torino torna in partita, nonostante tutte le difficoltà di serata, break di Masina che viene atterrato da Calhanoglu. Il turco interviene in ritardo, zero dubbi per Marcenaro. Dal dischetto, nulla da fare per Sommer: lo svizzero intuisce ma non riesce a respingere la conclusione di Vlasic. Termina così 3-2 a San Siro, l’Inter sale a quota 14 punti e si porta a -2 dalla vetta occupata dal Napoli.

Foto: Instagram Thuram