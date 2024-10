Maripan espulso al 19′, doppietta di Thuram e Zapata accorcia le distanze: 2-1 all’intervallo

L’Inter conduce 2-1 sul Torino al termine della prima frazione di gioco. Il primo squillo della gara arriva al 13′ ed è a tinte granata con la conclusione dalla distanza di Samuele Ricci, ma Sommer è attento e respinge in tuffo. Al 19′ arriva l’episodio che può cambiare l’episodio: il Toro rimane in inferiorità numerica per un fallo duro di Maripan su Thuram. Inizialmente ammonito, l’arbitro ha cambiato idea dopo essere stato richiamato dal VAR. E al 25′ la rete che sblocca la gara: cross dalla trequarti sinistra di Bastoni: Pedersen perde la marcatura e Thuram stacca e insacca alle spalle di Milinkovic. Al 35′ arriva il raddoppio nerazzurro. E i protagonisti sono gli stessi: Bastoni e Acerbi combinano a sinistra, cross teso, sul primo palo Thuram stacca prima e meglio di tutti. Ma il doppio vantaggio interista dura davvero poco con Zapata che la mette dove Sommer non può arrivare a tu per tu con il portiere svizzero.

Foto: Instagram Thuram