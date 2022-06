Mario Rui: “Sto bene a Napoli. Non voglio andare via. Delusi perché lo scudetto era alla portata”

L’esterno del Napoli, Mario Rui, ha parlato a Sport Tv, analizzando il suo futuro, che secondo il portoghese, è ancora in Italia a Napoli.

Queste le sue parole: “Come valuto la stagione? Il nostro obiettivo principale era tornare in Champions League, ma siamo delusi perché lo scudetto era alla nostra portata. Sono passate ormai un bel po’ di settimane dal termine del campionato, ma la testa di tanti calciatori azzurri va ancora alla delusione finale di una stagione che poteva finire in altro modo”.

Sul futuro: “Ho ancora altri tre anni di contratto a Napoli, è una città in cui mi trovo molto bene insieme con la mia famiglia, non ho intenzione di lasciare il club e andar via”.

Sui connazionali in Serie A: “Leao merita i complimenti: ha vinto con merito il premio di Mvp del campionato, è stato più continuo e ha dimostrato di poter fare la differenza in ogni partita. Se arrivasse anche Renato Sanches il Milan si rinforzerebbe molto, ma sarei felice di vedere altri portoghesi in Serie A. Sono felice anche per Mourinho e i portoghesi della Roma che hanno vinto la Conference League“.

Sulla Nazionale: “Mi piacerebbe tornare in nazionale per il Mondiale, so che se gioco come ho fatto nell’ultimo anno posso avere qualche chance in più. È un peccato non esserci, vorrei indossare la maglia del Portogallo, ma anche se non sono stato convocato negli ultimi mesi ho sempre fatto il tifo per loro“.

