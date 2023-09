Mario Rui: “Sento un pessimismo esagerato, parliamo di due partite”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Rudi Garcia, il terzino del Napoli, Mario Rui, ha così parlato alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Braga: “Vogliamo vincere a tutti i costi, è una notte di Champions League, siamo carichi”.

Poi ha proseguito: “Le altre rispetto all’anno scorso sono meno sorprese, più preparate su di noi. Tocca a noi calciatori in campo e durante la settimana cercare di migliorare. Ma parliamo di due partite, mi sembra un po’ esagerato tutto questo pessimismo. Cercheremo di migliorare e dare un’immagine diversa giù domani in modo da far cambiare idea a tutti”.

Foto: Instagram Mario Rui