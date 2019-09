Mario Rui: “Lo scudetto è il nostro obiettivo. La Juve? Stravince da anni, ma…”

Mario Rui, terzino portoghese del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista dei prossimi impegni del club partenopeo: “Scudetto? E’ il nostro sogno, è da ormai tre anni che continuiamo ad inseguire questo sogno. Sappiamo che ogni anno ci avviciniamo sempre di più, quello è il nostro obiettivo. Noi vogliamo stare là su e cambiare questo, è da tanti anni che la Juve stravince il campionato, ma noi vogliamo ribaltare questa situazione. Ci sono squadre altrettanto attrezzate, ma noi vogliamo cambiare questa storia. A Cr7 la Champions e noi il campionato? Non abbiamo parlato di questo in nazionale”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli