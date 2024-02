Mario Rui: “Impatto importante per Calzona. Ci ha messo subito a nostro agio”

Il difensore del Napoli Mario Rui è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con il Cagliari. Le sue parole:

Che impatto ha avuto mister Calzona in questa prima settimana di lavoro?

“Ha avuto un impatto importante, ci ha messo subito a nostro agio. Ci ha detto cosa pensava ci mancava, ci ha trasmesso fiducia in noi stessi e l’abbiamo messo in campo già nella sfida col Barcellona.”

