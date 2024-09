Mario Rui fa causa al Napoli e richiede il reintegro in squadra

Attraverso l’AIC (Associazione Italiana Calciatori), Mario Rui ha richiesto al Napoli il reintegro in gruppo. Il club partenopeo dopo l’arrivo di Conte ha deciso che il terzino spagnolo non avrebbe più fatto parte del progetto, e per tutta la sessione estiva ha tentato di cederlo alle varie pretendenti. Pur di liberarsi dell’ex Roma, De Laurentiis sarebbe stato disposto a richiedere al giocatore anche una rescissione consensuale del contratto (in scadenza tra due anni), ricevendo però un no secco. Ora il giocatore pretende quindi di tornare ad allenarsi con la squadra, ma il Napoli potrebbe continuare a far resistenza.

Foto: Instagram Napoli