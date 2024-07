Mario Lemina è il nuovo capitano dei Wolves

L’ex centrocampista della Juventus è stato nominato dal club inglese come nuovo capitano della squadra. Di seguito il comunicato ufficiale del Wolverhampton:

“Mario Lemina è stato nominato nuovo capitano dei Wolves in vista della stagione di Premier League 2024/25. Con l’Old Gold attualmente in tournée a Miami, O’Neil ha confermato che il centrocampista indosserà la fascia da capitano, avendo guidato la squadra dopo la partenza di Maximilan Kilman e avendola capitanata durante le prime due partite di pre-campionato di questa estate. Ingaggiato nel gennaio 2023, l’impatto di Lemina sui Wolves è stato enorme. Consolidandosi immediatamente come titolare della prima squadra sotto Julen Lopetegui, il nazionale gabonese ha avuto un ruolo influente nel mantenere lo status di Premier League del club la primavera successiva. Quello slancio è poi continuato durante la sua prima stagione completa al Molineux, allora sotto O’Neil. Leader all’interno del gruppo, Lemina ha forgiato una formidabile partnership con Joao Gomes a centrocampo, mentre l’Old Gold ha vissuto un’impressionante campagna nella massima serie. Cinque gol e una prestazione costante a centrocampo sono stati apprezzati dagli spettatori, tanto che i tifosi dei Wolves hanno votato Lemina come Giocatore della Stagione. Nonostante all’inizio della sua carriera si sia dovuto spesso trasferire, Lemina ha fatto del Molineux la sua casa, giocando più partite di campionato e segnando più gol per i Wolves rispetto a qualsiasi altro club, nonostante il breve lasso di tempo trascorso finora con l’Old Gold”.

Foto: Instagram Wolves