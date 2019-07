Mario Hermoso: “Real? Il mio futuro ora è qui all’Atletico”

L’ Atletico Madrid ha presentato il nuovo acquisto Mario Hermoso dall’ Espanyol: il giocatore si è legato per le prossime cinque stagioni. Il 24enne è stato scelto perché può giocare anche da terzino sinistro. Ecco le sue parole in conferenza: “Giocare all’Atletico è ciò che più desideravo al mondo. Pressione per essere il sostituto di Godín? No. Vengo con il desiderio di crescere ogni giorno e darò il 100% “.

Foto Mundo Deportivo