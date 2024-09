Mario Hermoso alla Roma: esperienza e duttilità per De Rossi

La Roma avrà il suo nuovo difensore centrale, Mario Hermoso, che non ha rinnovato con l’Atletico Madrid. Il giocatore spagnolo, classe 1995, nato a Madrid, è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid arrivando fino al Real Madrid Castilla, la seconda squadra dei Blancos. Non ha mai però debuttato con la prima squadra, lasciando il club in prestito nel 2015 e poi definitivamente nel 2017. Proprio quell’anno Hermoso si spostò all’Espanyol e vi rimase per un altro anno diventando titolare inamovibile della squadra. Una crescita esponenziale la sua che gli valse la chiamata dell’Atletico Madrid; Hermoso torna quindi a Madrid ma sulla sponda opposta fino all’addio a parametro zero a giugno, cinque anni dopo. Con la nazionale spagnola il classe 1995 vanta cinque presenze. All’Atletico Madrid è stato uno dei punti di riferimento di Simeone, chiudendo la sua avventura ai colchoneros con 174 presenze, 10 gol e 6 assist.

Foto: instagram Hermoso