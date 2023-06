Salernitana, Giuffredi: “Sepe non si muove da Salerno e per Kastanos valuterò le eventuali proposte”

Il procuratore Mario Giuffredi ai microfoni di Tuttosalernitana ha concesso una lunga replica alle pesanti accuse mossegli dal presidente della Salernitana Danilo Iervolino. Al termine dell’intervento ha parlato anche della situazione dei suoi assistiti, il portiere Luigi Sepe e il centrocampista Grīgorīs Kastanos: “Quanto al mercato, ribadisco: Sepe non si muove da Salerno e per Kastanos valuterò le eventuali proposte. Per il futuro credo sia molto difficile avere a che fare con un presidente e un dirigente che assumono questi comportamenti”.

Foto screenshot Youtube