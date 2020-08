Marino-Zamuner-De Franceschi: occasione (ancora una..) riscatto a Ferrara

Nella vita, spesso anche nel calcio, c’è chi ha un’altra possibilità. Persino quando alle spalle ci sono incompiute a catena. La SPAL ha fatto tris in questo senso: Pasquale Marino (il nuovo allenatore), Giorgio Zamuner (il nuovo direttore) e Ivone De Franceschi (il nuovo uomo-scouting) tre persone con la voglia di riscattarsi. Marino non brilla dalla stagione 2014-2015, era a Vicenza. Pensate: il Frosinone è andato in A dopo la sua partenza, lo Spezia potrebbe fare la stessa cosa con Italiano che ha dato una lezione a tutti. Il ritornello sarebbe: quando Marino lascia, arriva un altro e vince. Zamuner ha lasciato la sua attività di procuratore per fare il direttore, ma i disastri di Padova sono memorabili. E De Franceschi? Era riuscito a finire in orbita Inter, se torna in B un motivo ci sarà. Nella speranza che ora ci sia la risalita e non altre disavventure calcistiche.

Foto: Twitter SPAL