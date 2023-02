Marino: “Vogliamo dare fastidio alle grandi. Plusvalenze? Parleremo nelle sedi opportune”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: “Il campionato è ancora lungo. Abbiamo di fronte un Milan con gli 11 titolari e di fronte a 70.000 persone. C’è tutto per premiare la partita di questa sera. L’Atalanta ha una filosofia, ovvero essere noi stessi e valorizzare giovani del vivaio e di altri paesi. Sappiamo di essere una provinciale e vogliamo dar fastidio alle grandi realtà del calcio italiano. Quello che arriverà sarà merito di tutti. Cercheremo di migliorarci: questo è l’obiettivo, che ci ha permesso una piazza come questa”. Infine, sul caso plusvalenze: “Mi spiace non poter parlare di questo, non è la sede opportuna. L’Atalanta parlerà dove deve farlo e quello che è fuori dal campo è sotto gli occhi di tutti. Fa le cose sempre con grande lungimiranza”

Foto: Twitter Atalanta