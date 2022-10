Marino: “Un inizio così non ce lo aspettavamo. Mi colpisce l’intensità degli allenamenti”

Un inizio da sogno per l’Udinese che non era mai partito così bene in Serie A. Sorpreso e soddisfatto allo stesso tempo Pierpaolo Marino, direttore tecnico dei bianconeri, intervistato a La Gazzetta dello Sport: “Da noi sì. Onestamente 19 punti dopo 8 partite non ce li aspettavamo. Ci piace sognare, ma stiamo con i piedi per terra. Mi colpisce l’intensità negli allenamenti che sono tosti. Il senso di responsabilità acquisito dalla squadra che si allena forte, come fosse in partita. A volte temo gli infortuni”. Sul tecnico Andrea Sottil: “Lo seguivo da tempo, è bravissimo. Conosce l’ambiente, ha giocato qui, ma io ho iniziato a lavorare qui che Gino aveva poco più di 30 anni. C’è un rapporto importante, di grande fiducia”.

Foto: twitter personale