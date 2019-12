Marino: “Udinese e Napoli hanno le qualità per riemergere. Maradona? Diedi io il via all’operazione”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in vista del match di campionato contro il Napoli: “Sarà una gara emozionante, ma ormai ne ho vissute tante da ex e mi sto abituando. Sia loro che noi usciremo fuori dalle difficoltà, e riemergeremo“.

Maradona e il Napoli di oggi

“Aver avuto l’intuizione di mettere il Napoli in contatto con Maradona e dunque essere riuscito a dare il via ad un’operazione storica rimane una delle gioie professionali più belle. Ora per i partenopei è un periodaccio, ma hanno gli uomini per riequilibrare la stagione. De Laurentiis è un manager di larghe vedute, sono molto legato a lui”.