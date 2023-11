Marino: “Tudor un animale da campo, assomiglia a Conte. Garcia? Non aveva da insegnare nulla di nuovo o di diverso”

Pierpaolo Marino, ex dg di Napoli e Udinese, ha parlato alle colonne de Il Corriere dello Sport, parlando di Igor Tudor, candidato numero uno per sedersi sulla panchina dei partenopei al posto di Rudi Garcia:

“Ha una filosofia chiara, carisma, una forte personalità e imponenza fisica. Può regalare alla squadra cuore, intensità e tattica oltre i moduli. I concetti e la struttura della rosa sono le due cose che per lui contano di più, le caratteristiche dei singoli. Proviene dalla corrente ‘gasperiniana’, come Juric, e basa tutto sulla preparazione fisica, sull’intensità, sul pressing, sull’aggressione fuori dalla propria metà campo, sui duelli individuali”.

Su Rudi Garcia: “Il tempo è stato galantuomo, io non ce l’ho con lui personalmente e mi dispiace di aver avuto ragione ora che allena il Napoli, ma penso che dall’estero sia necessario importare solo allenatori capaci di insegnare qualcosa di nuovo e di diverso. Garcia cosa aveva da insegnare ai già bravi tecnici italiani come Spalletti? Tudor invece è un animale da campo, può contrastare anche certe prevaricazioni e ha molto carisma nei confronti di giocatori e club. In questo non è diverso da Conte, pur avendo una filosofia diversa: non fa entrare tutti nel suo spogliatoio”.

Foto: twitter uff udinese