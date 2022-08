Marino sul futuro di Deulofeu: “Giusto concedergli il salto di qualità”

Pierpaolo Marino, dg dell’Udinese, ha parlato dopo la seconda amichevole della squadra contro il Chelsea. Il dirigente ha fatto un primissimo bilancio sul ritiro, esprimendosi sulle prove dei volti nuovi Perez ed Ebosse. Inoltre, ha fatto chiarezza sul futuro di Gerard Deulofeu, la cui permanenza è tutt’altro che una certezza per i tifosi friulani: “C’è un ottimo rapporto, lui è felicissimo di stare a Udine, in un contesto positivo per lui. Ci siamo capiti a livello gestionale ed ematico, credo sia giusto se arriverà un’offerta importante concedergli un salto di qualità alla sua età, sarebbe il momento giusto. Ma se dovesse rimanere sarebbe un regalo, saremmo felicissimi”.

Foto: Twitter Udinese