Marino su Deulofeu: “Nessuna trattativa vera con la Roma, ma pronti per ogni evenienza”

Pierpaolo Marino ha parlato del mercato dell’Udinese a pochi minuti dalla partita con la Samp. “Il tormentone sarà Deulofeu, c’è tanto interesse per lui e per le sue qualità. Fin qui ha resistito alle proposte arrivate anche da diversi club europei. Noi non abbiamo una trattativa vera con la Roma, ma resiste l’interesse di altri club importanti. La famiglia Pozzo di solito non muove giocatori importanti a gennaio, ma in qualche caso lo scenario può cambiare. Non si può trattenere con la catena giocatori che hanno grandi richieste, anche se la nostra volontà è quella di non darlo via”. La Roma dovrà prima risolvere la questione Zaniolo, al club giallorosso stamattina è stato accostato da Tuttosport anche il marocchino Ziyech in uscita dal Chelsea.

Foto: Twitter Udinese