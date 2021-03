Marino: “Servirà coraggio. Spero che questa gara possa essere uno spot per il calcio italiano”

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato così ai microfoni di Sky Sport pochi attimi prima del match contro l’Inter: “E’ sempre un piacere giocare in questo stadio, al di là del fatto che c’ho lavorato. E’ uno stadio che piace all’Atalanta, abbiamo fatto delle grandi partite che sono entrate nella storia di questo club. E’ un piacere poter affrontare l’Inter, ahimè, senza pubblico. Ci manca qualche cosa”.

L’Inter la più forte in Italia?

“Credo che siano meritatamente primi ma il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti in palio. Stasera sarà veramente importante affrontare l’Inter con grande coraggio, determinazione, voglia. Gli stessi valori che hanno loro. Sarà un bel match fra due squadre che hanno fatto tantissimi gol. Sarà, mi auguro, uno spot per il calcio italiano”.