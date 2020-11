Marino ricorda il terremoto del 1980: “Impossibile dimenticare l’apocalisse nella mia terra”

Il dg dell’Udinese, Pierpaolo Marino, nel giorno del terremoto in Irpinia, su twitter ha ricordato quel momento che ha spazzato via i sogni di migliaia di persone. Questo il commento del dirigente bianconero: “Oggi 40 anni dal terribile terremoto dell’Irpinia. Impossibile dimenticare quella Apocalisse. Tremila morti nella mia terra natia ed il nostro Avellino che lottava leoninamente per alleviare la disperazione della gente. Abbraccio forte tutto quel gruppo di eroici calciatori”.

Foto: twitter uff Udinese