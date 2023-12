Marino: “Non è facile gestire tante assenze. Rosso a Menez? Arbitro puntiglioso”

Pasquale Marino, allenatore del Bari, ha parlato a Sky dopo il pari con la Sampdoria.

Queste le sue parole: “E’ vero che siamo andati ad un passo dalla vittoria, ma contro la Sampdoria non è mai facile. Vorrei ricordare a tutti che abbiamo dovuto adattare Matino come esterno destro visto che Dorval non era in condizione di giocare e Pucino, il suo sostituto, era a casa con l’influenza. Nelle settimane precedenti si è fatto male Diaw, che ha le caratteristiche giuste per agire in coppia con Sibilli. La mia idea era partire con il 4-3-3 e lavorare su questo modulo, ma quando si infortuna Maiello che è l’unico regista e perdi una mezzala con le peculiarità di Koustoupias diventa complicato e bisogna adattarsi. Il mercato non sarà condizionato dagli schemi: se c’è la possibilità di prendere due punte centrali”.

Sul rosso a Menez: “Dispiace, durante la partita ci può stare che la tensione ti travolga. Sta ai calciatori gestire i momenti, ma anche agli arbitri farsi scivolare qualcosa addosso o far finta di non sentire. Alcune decisioni di Marinelli non mi sono piaciute, mi riferisco alla gestione dei cartellini. Con noi, invece, è stato molto puntiglioso. Menez è reduce da un infortunio serio, ha bruciato le tappe e lo stiamo inserendo gradualmente per permettergli di ritrovare la forma migliore senza correre rischi. Col Cosenza ha giocato 15 minuti, oggi una mezz’ora e purtroppo sarà costretto a saltare la prossima gara”.

Foto: sito Empoli