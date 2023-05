Marino non ci sta: “Siamo inferociti. Gara decisa da una chiara simulazione di Immobile”

La Lazio passa 1-0 alla Dacia Arena, decide il rigore trasformato da Ciro Immobile. Al termine della gara, Pierpaolo Marino, ha alzato la voce al termine dopo la decisione dell’arbitro Pairetto di concedere il calcio di rigore ai biancocelesti: “Siamo arrabbiati, inferociti. Una gara che era in bilico, in equilibrio, è stata decisa da un rigore concesso per una chiara simulazione di Immobile. Il rigore non esiste nei canoni, nei regolamenti. Ci dispiace che tra arbitro in campo e VAR non s’è riuscito a correggere l’errore”.

Foto: Twitter Udinese