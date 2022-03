Marino: “Malinovskyi e Miranchuk rappresentano due popoli che stanno pagando per le scelte di pochi potenti”

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato a Sky prima della gara tra Atalanta e Sampdoria.

Queste le sue parole: “Tutte le gare sono importanti, stasera anche di più perché ci teniamo a restare aggrappati al treno Europa. Dobbiamo aggrapparci anche al nostro fattore interno, è importante la nostra gente, il nostro pubblico”.

Su Malinovskyi: “Lui sa che gli siamo molto vicini a lui e alla sua famiglia, che vive un momento drammatico. Non possiamo che essere solidali”.

Su Miranchuk: “Credo che sia lo specchio di quello che è lo status boreale di Russia e Ucraina, un unico popolo e lo dimostra l’amicizia di questi due ragazzi. Stanno vivendo in modo particolare questo momento, dobbiamo rispettare lo stato d’animo di questi ragazzi su una vicenda che sta segnando il mondo intero. La storia di questi ragazzi fa capire come due popoli stanno pagando per le scelte di pochi potenti. E’ un’amicizia sincera tra due ragazzi che rappresentano due popoli molto simili. E’ lo specchio della realtà. Russia e Ucraina sono un unico paese, se vogliamo. L’amicizia tra questi due ragazzi è l’esempio di quello che dovrebbe essere”.

Foto: Twitter Atalanta