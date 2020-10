Marino: «L’Udinese ha fatto un mercato di spessore. Deulofeu è un top»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni al portale ufficiale del club. «È stato un gran mercato per l’Udinese, di alto profilo, che si è concluso, dopo i ritorni eccellenti di Pussetto e Pereyra, con l’arrivo di Deulofeu. Per alcune movenze, fatte le debite proporzioni, mi ricorda molto Baggio. L’ho osservato calciare in porta durante l’allenamento di ieri, ha un tocco particolare. È un giocatore top. Quest’anno l’Udinese ha abbinato una campagna di rafforzamento ad una di consolidamento incentrata sulla permanenza degli elementi più forti. Abbiamo aggiunto profili giovani e interessanti per rafforzare la squadra. Abbiamo acquistato sette giocatori, spaziando in Europa e in Sud America e pensiamo di aver in parte trasformato e rinforzato la squadra. Dobbiamo ringraziare la passione della famiglia Pozzo che ci permette di conservare i migliori talenti, vedi De Paul. Va sottolineato come la sinergia con il Watford porta numerosi vantaggi all’Udinese. Lo scorso anno sono arrivati calciatori come Sema, Zeegelaar, Okaka. Quest’sono arrivati dei fuoriclasse come Pereyra, Deulofeu, sono dei giocatori che veramente ci potranno dire quanto possiamo fare un campionato sopra le righe. Molina è un giocatore fantastico, giovanissimo, ma ha delle qualità tecniche che nel ruolo lo renderanno sicuramente un calciatore dal futuro importante».

Foto: sito ufficiale Udinese