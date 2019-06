Marino-Lucchesi, dalle incompiute alla possibilità di riscatto a Palermo

Pasquale Marino riparte dal Palermo per cancellare le incompiute della sua recente carriera. Il Frosinone è andato in serie A soltanto quando ha deciso di non puntare su di lui (lo dicono i fatti), lo Spezia era una squadra imborghesita e senza la fame necessaria. Per trovate uno straccio di Marino bisogna risalire ai tempi del Catania, le immagini era quasi in bianco e nero. Scherzi a parte, più sbaglia più Marino ha una chance, in Italia la meritocrazia non esiste. E il discorso vale per Lucchesi reduce da tre Waterloo di fila, da Pisa a Lucca passando per Latina, ma è ancora lì sulla breccia, sperando che per Palermo sia davvero l’anno della rinascita.