Marino: “Il Real è ancora lontano. Stiamo lavorando al museo del club”

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match con lo Spezia:

Il Real dietro l’angolo quanto può influire su questa partita?

“L’angolo è ancora lontano, c’è ancora molta strada. Stasera abbiamo davanti una squadra che sta facendo molto bene, è giusto rimanere concentrati su questa partita prima”.

Vi aspettavate un campionato così da parte dello Spezia?

“Stanno facendo una grande stagione, meritano la classifica che hanno e forse meriterebbero qualche punto in più. Stanno dimostrando di meritare di raggiungere l’obiettivo attraverso il gioco”.

Toccherà ancora a Percassi raccogliere le maglie del Real Madrid?

“Lascio a lui il privilegio di raccogliere queste maglie, sta lavorando per il museo dell’Atalanta che è un fiore all’occhiello per la società. Ci stiamo lavorando, sarà un altro tassello da aggiungere al nostro stadio ed è in fase di realizzazione”.

Foto: Twitter Atalanta