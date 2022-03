Marino: “Giochiamo ogni partita per vincere, bisogna avere la giusta mentalità”

Umberto Marino, direttore generale dell‘Atalanta, ha parlato a Dazn nel prepartita della gara con il Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “E’ un’atmosfera meravigliosa. Sono gare che ci ricorderemo per tanto, tanto tempo. Giocare contro il Bayer Leverkusem, squadra che ha fatto la storia della Bundesliga, stimola ancora di più”.

Sulla partita: “Siamo l’Atalanta. Dobbiamo mantenere la nostra filosofia e strategia di gioco, quello che Gasperini ha inculcato nella testa dei ragazzi lo dovranno dimostrare in campo anche oggi”.

Sulla Champions: “Giochiamo ogni gara per vincerla. Non dobbiamo pensare al calendario o ai successivi impegni sennò ci perdiamo in un bicchiere. Dobbiamo pensare a questa partita poi quello che succederà domenica è un altro capitolo”.

Foto: Twitter Atalanta