Marino (dg Atalanta): “Sono comparsi i fantasmi dell’anno scorso, quando 12-13 errori arbitrali ci hanno impedito di andare in Europa”

Il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “In questo momento non c’è un clima di grande serenità. Oggi sono comparsi i fantasmi dello scorso anno, quando nel girone di ritorno ci sono stati 12/13 episodi che hanno condizionato la nostra corsa per l’Europa. La partita di oggi è nata in salita, con un fallo su Maehle lanciato verso la porta. Abbiamo fatto un girone d’andata in crescita a livello arbitrale, valorizzando il calcio e il tackle. Oggi son stati fatti due passi indietro, con l’espulsione che già avete commentato. In generale la partita, con tanti gialli senza senso”.

Perché, nonostante gli incontri con gli arbitri, ci sono comunque questi episodi? “Ne abbiamo parlato due settimane fa, sostenendo la dinamicità del calcio. Nell’episodio di Maehle non ci sta la chiamata del VAR”.

Sul VAR: “La nostra rabbia deriva dal passato e oggi abbiamo rivisto in campo certe situazioni. Vorremmo rivedere la direzione del girone d’andata, mentre stasera abbiamo rivisto il metro della stagione 21/22. L’errore ci sta, ma vorrei che venisse confermato il metro del girone d’andata che ha dato spunti di crescita per gli arbitri. La partita d’andata è stata quella col maggior minutaggio, stasera è stata decisamente inferiore e vuol dire che qualcosa è successo”.

Temete di essere penalizzati? “Se mi vedete ancora, vuol dire che i fantasmi sono ancora in giro: speriamo di no. Oggi è stata una giornata grigia e si riparte, ma sono errori e punti pesanti”.

Foto: twitter Atalanta