Marino (dg Atalanta): “Dispiace perdere una semifinale per un errore grave”

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Italia 1 la sconfitta con la Fiorentina che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Prendo atto di quello che è successo, complimenti alla Fiorentina. Ci sono partite nelle quali hai la sensazione che il campo sia in salita e gli episodi non ti diano ragione. La Fiorentina ha sempre avuto rigori contro di noi, probabilmente c’erano ma non ho capito la dinamica del terzo gol. Demiral mi ha detto che non c’era fallo. Chiedo quale sia la lettura del fuorigioco, perché se De Roon rimette in gioco Milenkoovic, allora vuol dire che in tutti questi anni di calcio non ho capito ancora niente. Gli errori succedono, purtroppo contro di noi un po’ troppo spesso, anche in campionato. Non vedere un fuorigioco del genere per me è un errore grave. Dispiace perdere la semifinale per un episodio del genere al 93’. E’ un errore grave, ripeto, però gli errori fanno parte del gioco. Dobbiamo accettarli e pensare alla prossima partita”.