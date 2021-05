Marino: “De Paul? Nessun contatto con De Laurentiis. Lo vogliono in tanti”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato di Rodrigo De Paul: “Non ho sentito De Laurentiis: posso solo smentire questa voce. A Udine sto bene e ho anche un contratto lungo: mi trovo molto bene con la famiglia Pozzo. De Paul è molto richiesto, lo vogliono in tanti ma non rispondo sul suo futuro fine a fine campionato. Ferlaino? Gli dico 90 volte grazie per tutto quello che mi ha insegnato da giovane dirigente al Napoli. Careca fu un giocatore fortemente voluto da lui: gli voglio dare atto di quell’acquisto fatto ad un prezzo inferiore rispetto a quanto chiedeva il San Paolo”.

Foto: Twitter ufficiale Udinese