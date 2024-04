Marino: “Con il Liverpool un confronto che entrerà nei libri di storia. Il ko di Cagliari ci sia da insegnamento”

Il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato a Sky, in vista della gara contro il Liverpool, super sfida di Europa League.

Queste le sue parole: “Qualcosa di molto prezioso, sappiamo quanto abbiamo lavorato e sofferto per raggiungere questo traguardo di poter giocare a Liverpool”.

Il ko di Cagliari può essere stato utile? “Penso di sì. Il Liverpool è una squadra forte, tecnica, ma che avrà lo spirito di ieri del Cagliari. Noi dovremo essere fortemente Atalanta, con la voglia di dimostrare di una provinciale”.

Una sfida che fa la storia… “Ci costruiamo un’esperienza in una serata che entrerà nei libri della storia dell’Atalanta. Giocare a Anfield col pubblico, non come nel 2020, sarà un episodio da ricordare per tutta la vita”.

I ricordi della scorsa partita? “Duplici. Il ricordo storico, per noi che viviamo a Bergamo fu una stagione particolare. Dal punto di vista sportivo meraviglioso, perché vincemmo in quello stadio. Un’esperienza unica che ci porteremo per sempre dentro”.

Cosa può insegnare? “Si matura, si matura in campo e fuori perché ti confronti con quel tipo di realtà del calcio inglese, un modello a cui ispirarci”.

Come si riparte dopo il ko? “Bisogna resettare imparando dagli errori, cercando di migliorare lavorando. Ma questo fa parte della nostra cultura”.

Foto: twitter Atalanta