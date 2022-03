Marino: “Ci è mancato qualcosa solo nella realizzazione finale. Lo Scudetto non ci riguarda”

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha commentato in sala stampa il ko degli orobici all’Olimpico al posto di Gasperini. Queste le sue parole: “Ho letto velocemente alcune statistiche: abbiamo avuto un possesso del 65%. Ci è mancato qualcosa solo nella realizzazione finale. Di oggi restano i 47 punti e una partita in meno, il campionato è lungo e sarà un bel finale. Lo Scudetto riguarda altri club. Questa sconfitta non deve essere motivo di preoccupazione, perché abbiamo messo alle corde una squadra che è nata per lottare per il vertice”.

FOTO: Twitter Atalanta