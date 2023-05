Marino: “Beto? Non ho visto nessuna offertona. Samardzic deve fare un ulteriore step con noi”

L’Udinese sta per scendere in campo contro la Lazio, ma a tenere banco è il mercato. Intervenuto ai microfoni di Danz, Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica bianconera, fa il punto così: “Beto al Napoli? Io l’offertona non l’ho vista, ma lui ha una clausola quindi non c’è da fare discussione. E’ un giocatore importantissimo, ha dei grandi margini di miglioramento e finché possiamo tenerlo lo teniamo altrimenti tratteremo con chi lo vuole. Per Samardzic, invece, la telenovela è iniziata l’anno scorso. Deve ancora, avendo margini di miglioramento enormi, fare un ulteriore step con noi. Se poi arriva qualcuno che vuole fare l’affare deve arrivare a quanto noi prevediamo possa valere“.

Infine, su Roberto Pereyra: “Con lui parliamo continuamente perché ha con la famiglia Pozzo un rapporto ultradecennale ma soprattutto ottimo. Pereyra ha un’età nella quale si devono fare dei ragionamenti e si faranno insieme, ma comunque vada non ci sarà una chiusura traumatica”.

Foto: Twitter Udinese